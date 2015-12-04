Гривня закрыла межбанк на уровне 23,88 за доллар
17:32, 04 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,8600/26,0240 гривни/евро.
К этому часу было заключено 610 сделок на сумму 433,46 млн долларов / epizod.com.ua
В пятницу, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,73/23,88 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,8600/26,0240 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3510 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,6484 гривни/доллар, к этому часу было заключено 610 сделок на сумму 433,46 миллиона долларов.
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