S&P повысит рейтинг ПриватБанка по результатам соглашения с инвесторами
Пересмотр международного рейтинга банка планируется в ближайшие несколько дней, вслед за проведением анализа кредитоспособности банка.
Международное рейтинговое агентство S&P сообщило о начале процедуры пересмотра рейтинга ПриватБанка в сторону его повышения после успешного завершения банком сделки с международными инвесторами о продлении еврооблигаций банка.
Как говорится в официальном сообщении S&P, пересмотр международного рейтинга банка планируется в ближайшие несколько дней, вслед за проведением анализа кредитоспособности банка после завершения сделки.
В рамках проведения пересмотра рейтинга, согласно методологии S&P, рейтинги ПриватБанка временно будут понижены до уровня SD, что является технической процедурой, обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций.
Также в сообщении S&P отмечается, что ПриватБанк успешно реструктуризировал еврооблигации. Уровень поддержки инвесторов – один из самых высоких среди аналогичных транзакций украинских эмитентов.
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Напомним, 13 ноября ПриватБанк успешно завершил переговоры с западными инвесторами о продлении до 2021 года сделки по привлечению субординированного долга на сумму 220 миллионов долларов США. Безусловная поддержка инвесторов позволила банку направить привлеченные средства на увеличение регулятивного капитала. С учетом продления до 2018 года погашение евробондов банка на сумму 200 миллионов долларов США со стороны международных инвесторов ПриватБанк получил поддержку на сумму 10 миллиардов гривень.