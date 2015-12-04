Золотовалютные резервы Украины с начала года выросли на 75%

По предварительным данным международные резервы Украины на 1 декабря 2015 года составляли 13,148 миллиарда долларов США в эквиваленте, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что с начала года объем резервов увеличился на 75% или на 5,615 миллиарда долларов США. В частности, в течение ноября - на 186 миллионов долларов.

"Наращиванию резервов способствовало поступление от операций swap с иностранными банками на сумму 650,5 миллиона долларов США. Еще 9,5 миллиона долларов США регулятор купил во время валютных аукционов для пополнения резервов", - говорится в сообщении.

"Рост резервов произошло, несмотря на необходимость осуществить платежи Правительства по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. На эти цели было потрачено 129 миллионов долларов США (кроме платежей в пользу МВФ), в том числе 34,9 миллиона долларов США – на обслуживание по облигациям внешней государственной ссуды и государственными ценными бумагами. Также 55,5 миллиона долларов США было направлено на платежи Правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда", - отмечают на сайте регулятора.

Кроме того, в ноябре Национальный банк проводил интервенции для сглаживания колебаний на межбанковском валютном рынке. В течение месяца было продано 143,1 миллиона долларов. Из них на аукционах - 130,4 миллиона долларов США, по адресным интервенциям – 12,7 миллиона долларов США.

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В сообщении отмечается, что сейчас объем международных резервов Украины является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Правительства и Национального банка Украины.