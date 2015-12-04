Нацбанк ослабил официальную гривню сразу на 56 копеек
Официальный курс НБУ на 7 декабря: 100 USD – 2364,8624 гривни; 100 EUR – 2578,1730 гривни; 10 RUR – 3,4947 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2364,8624 (4 декабря – 2308,8807)
100 EUR – 2578,1730 (4 декабря – 2463,8066)
10 RUR – 3,4947 (4 декабря – 3,4070)
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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,73/23,88 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,8600/26,0240 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3510 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,6484 гривни/доллар, к этому часу было заключено 610 сделок на сумму 433,46 миллиона долларов.