Нацбанк ослабил официальную гривню сразу на 56 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2364,8624 (4 декабря – 2308,8807)

100 EUR – 2578,1730 (4 декабря – 2463,8066)

10 RUR – 3,4947 (4 декабря – 3,4070)

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,73/23,88 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,8600/26,0240 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3510 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,6484 гривни/доллар, к этому часу было заключено 610 сделок на сумму 433,46 миллиона долларов.