Яценюк рассчитывает, что парламент примет закон о госбюджете-2016 и налоговую реформу

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассчитывает, что парламент примет проект государственного бюджета на 2016 год, рассчитанного на налоговой базе, которая также должна быть принята парламентом.

Об этом глава правительства сказал в интервью центральным телеканалам.

При этом Яценюк отметил, что Кабмин настаивает на принятии налоговой реформы, которую предлагает Министерство финансов.

"Есть только один путь – выполнение программы реформ, которая полностью отвечает критериям программы, согласованной с МВФ, принятие бюджета, налоговой реформы и других реформ", – сказал Яценюк. - Закон о госбюджете будет принят. Налоговую реформу, которая нужна украинской экономике, также нужно принять".

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы. Бюджет на следующий год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12% или по уровню годовой инфляции, курс гривни порядка 24 гривень за доллар и объем расходов на оборону в размере 100 миллиардов гривень. Предложенная налоговая реформа выравнивает ставки по ключевым налогам – на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль и единый социальный взнос – на уровне 20% и при этом вводит мораторий на изменения налогового законодательства, а также отменяет упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и сужает круг предпринимателей – плательщиков единого налога.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд пока не назначил дату заседания совета по украинскому вопросу, без которого наша страна не получит очередные транши кредита. По словам главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, предварительно Фонд одобряет правительственный проект, но ждет решений парламента.

Консультации Кабмина с парламентом продлятся до 4 декабря включительно, но интерес депутатов к обсуждению документа, по словам главы правительства Арсения Яценюка, довольно низкий. Информированный источник в правительстве сообщил УНИАН, что 4 декабря на заседании Нацсовета реформ представители президентской фракции озвучат свои предложения, после чего в субботу-воскресенье парламентарии с правительством наработают компромиссный вариант, чтобы в понедельник зарегистрировать обновленный проект, а представлять проекты в Верховной Раде будет лично президент Петр Порошенко.