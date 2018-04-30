Баланс недели: бюджет-2016, налоги "все по 20" и рука помощи братской Турции

Одними из наиболее важных и обсуждаемых экономических тем минувшей недели стали проекты бюджета на 2016 год и налоговой реформы, которые Министерство финансов направило на рассмотрение в Кабинет министров.

Как подчеркнули в Минфине, роспись госказны формировалась при непосредственном участии специалистов миссии ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда. Одним из основных условий для получения Украиной третьего транша кредита МВФ в объеме 1,7 млрд грн по программе расширенного финансирования EFF является принятие бюджета и внесение налоговых изменений до конца текущего года.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, работа над бюджетом-2016 велась еще с июня.

«Мы полгода назад начали бюджетный процесс. Мы говорим о внесении в парламент проекта бюджета на следующий год, который даст возможность выполнить все социальные обязательства перед гражданами Украины, даст возможность достичь критериев финансовой стабильности с соблюдением дефицита в 3,7% ВВП, и который будет поддержан членами украинского парламента», - сказал Яценюк в ходе заседания правительства, отмечая, что депутаты неохотно принимают участие в бюджетном процессе.

Проектом главного финансового плана страны на следующий год предлагается установить показатель доходов в размере 598 млрд грн, расходов – 674 млрд грн (оба показателя на 19% выше, чем в текущем году). При этом предельный дефицит бюджета власти намерены установить в размере 83,7 млрд грн (порядка 4% ВВП), а предельный показатель государственного долга - 1,5 трлн грн (около 96% ВВП).

Кроме того, Минфин закладывает предельный размер госгарантий в объеме 28,2 млрд грн и повышение прожиточного минимума до 1496 грн к концу года, который будет увеличиваться в течение следующего года постепенно. На период с января по май будет действовать существующий прожиточный минимум в 1330 грн, а с мая он будет поднят до 1399 грн.

При этом показатель минимальной заработной платы также будет пересматриваться – в мае и декабре 2016 года. С января он составит 1378 грн в месяц, что соответствует действующему на сегодняшний день показателю. В мае минимальная зарплата будет увеличена до 1450 грн, в декабре – до 1550 грн.

Как заявил Яценюк, проект бюджета на 2016 год предполагает дефицит госказны на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12%, инфляцию в 12%, курс нацвалюты порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в объеме около 100 млрд грн (в текущем году 90 млрд грн).

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что для противодействия российской агрессии бюджет на безопасность и оборону страны в 2016 году придется увеличивать. По его словам, речь идет о 5% ВВП. «Это, примерно, - 113 миллиардов гривен», - уточнил Турчинов.

Налоговая реформа: все по «20»

В рамках налоговой реформы Минфин предлагает установить единую ставку на ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос – на уровне 20%, а затем установить мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс. На какой период он может быть введен, в ведомстве не уточнили.

По данным Минфина, установление единой ставки на ключевые налоги несет как положительный эффект, так и прямые потери. В частности, по расчетам министерства, изменение ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт в ту или иную сторону повлечет за собой потери или дополнительные доходы бюджета в размере порядка 2 млрд грн. Изменение ставки ЕСВ на 1 процентный пункт корректирует доходы или расходы госбюджета на 5 млрд грн.

Стоит отметить, что на текущий момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса. Проект, подготовленный парламентариями, предполагает резкое снижение налоговых ставок и упразднение ряда налогов. Такие новшества, по мнению специалистов, сформируют дефицит бюджета в размере не менее 200 млрд грн.

Проект налоговой реформы от Минфина предполагает дефицит бюджета не более 60 млрд грн при общем дефиците бюджета, заложенном в проекте госсметы страны на 2016 год, в размере 83,7 млрд грн. Как отметили в ведомстве, именно их проект налоговых изменений является наиболее приемлемым для МВФ.

Предложенные правительством варианты бюджета и налоговой реформы с одной стороны поддерживались, но с другой - поддавались критике, поэтому Кабмин согласился их доработать. Так, президентская фракция - Блок Петра Порошенко 2 декабря обратилась к Яценюку с предложением продлить срок обсуждения проекта госбюджета и налоговой реформы до 4 декабря, с чем глава правительства согласился.

«Крупнейшая фракция имеет свои предложения, и она готова внести эти предложения. Нет никаких вопросов, мы, конечно, идем навстречу своим партнерам по коалиции, чтобы внести согласованные законопроекты – как по налоговой реформе, так и по государственному бюджету», - отметил премьер.

Тем не менее, затягивание бюджетного процесса отдаляет Украину от даты получения следующего транша МВФ. Как отметил заместитель министра финансов Артем Шевалев, получение очередного транша МВФ до конца года технически достаточно проблемно даже при выполнении условий программы и, скорее всего, транш будет перенесен на следующий год. Также он подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ возможно только при выполнении условий программы, и как только украинским властям удастся этого достичь, дальнейшее решение о продолжении финансирования зависит от фонда.

Торговые войны по-русски

Минувшая неделя также ознаменовалась тем, что Россия продолжила попытки развернуть вспять или замедлить курс Украины в сторону запада, который уже давно непоколебим. Так, РФ предложила Украине отложить введение фитосанитарных и технических стандартов ЕС и выполнение всех своих обязательств в рамках ранее принятых решений о Зоне свободной торговли с Евросоюзом, которая заработает полноценно с 2016 года. Естественно, такое предложение нашу страну не устраивает, поэтому Арсений Яценюк его в очередной раз отклонил.

«Россия не хочет, чтобы Соглашение о ЗСТ вступило в силу, и аргументация России не выдерживает никакой критики. Россия вчера (1 декабря – УНИАН) выдвинула условие об отсрочке на 10 лет введения фитосанитарных и технический стандартов, которые отвечают требованиям ЕС. И я хочу четко заявить: Украина не будет откладывать введение технических и фитосанитарных стандартов, которые определены Соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС», - сказал, как отрезал глава правительства.

При этом Яценюк подчеркнул, что цель России – не дать Украине развиваться и производить конкурентные товары.

Но при таком раскладе северный сосед может попросту закрыть свои рынки для украинских товаров. «Мы понимаем, что Россия будет вводить против Украины торговые ограничения. Мы к этому готовы. Сегодня зависимость от российского рынка составляет 12,8%. По нашим предварительным оценкам, введение торговых ограничений принесет убытки украинской экономике в размере до 600 млн долл.», - отметил Яценюк.

Чтобы не допустить дискриминации отечественного производителя на любом рынке, включая, в первую очередь, российский, Кабмин предложил Верховной Раде дать ему право вводить «зеркальные» торговые меры.

«Подчеркну, что на каждое российское решение мы будем отвечать «зеркальными» мерами», - отметил премьер. И сегодня правительство вносит в парламент законопроект о внесении изменений в закон о внешнеэкономической деятельности с той целью, чтобы Кабмин получил законные основания и полномочия вводить «зеркальные» меры против Российской Федерации и любой другой страны, которая является страной-агрессором или не выполняет свои двусторонние обязательства», - отметил премьер.

Причем частичная дискриминация украинских товаров Россией уже существует как в отношении продуктов питания, так и продукции промышленности. Именно поэтому Украина начала 4 декабря консультации со Всемирной торговой организацией по торговому спору с Россией, которая ограничивает экспорт отечественных товаров железнодорожного назначения. По данному делу наша страна подала иск еще в конце октября, и он стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина.

Рука помощи Турции

После уничтожения турецкими ВВС российского военного самолета обострение отношений между двумя странами за минувшую неделю лишь усилилось. Понятное дело, что «Турецкий поток» канул в Лету. На очереди - введение обоюдных торговых барьеров на продовольственные товары и не только. Путин уже пригрозил – «одними помидорами не отделаются».

Украинские власти быстро сориентировались в ситуации и заявили о готовности «протянуть руку дружбы» Турции и заместить российский продовольственный экспорт отечественными товарами, в частности, зерновыми и растительным маслом. Стоит отметить, что Турция является третьим по объему экспорта рынком для Украины, куда направляется порядка 6,3% всего экспорта.

«Мы, Украина, четко заявляем, что, если Россия введет запрет на экспорт зерновых и масла в Турцию, мы готовы протянуть руку помощи Турции и мы обеспечим продовольственную безопасность Турции», – сказал Яценюк.

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко, Украина готова увеличить в 2-3 раза экспорт зерновых и подсолнечного масла в Турцию, обеспечив продовольственную безопасность этой страны. По его словам, стороны уже договорились об интенсификации сотрудничества в сфере поставок аграрной продукции.

«Была встреча с послом Турции, договорились о сотрудничестве и обеспечении контактов бизнеса», - подчеркнул Павленко.

Таким образом, в ближайшей перспективе присутствие украинских товаров и продукции на турецком рынке может увеличиться.

Вместе с тем, уже положительно на украинском рынке сказался запрет России на поставки фруктов и овощей турецкого происхождения. По словам руководителя проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяны Гетьман, это заставило Турцию перенаправить продукты на украинский рынок, что повлекло за собой заметное снижение цен.

«На сегодняшний день уже этот фактор ощущается. Если неделю назад входная цена на турецкий мандарин в Украине была приблизительно 21 грн за кг, то на сегодняшний день сети уже рассматривают предложения 17-18 грн за кг», - сказала она.

Список санкционных продуктов турецкого происхождения, которые запрещены для ввоза с 1 января 2016 года, Россия уже опубликовала. В него вошли такие продукты, как части тушек кур и индеек, ряд овощей и фруктов. По словам Гетьман, эксперты ожидают к Новому году снижение цен на турецкие тепличные огурцы, томаты, гранаты, виноград, а также цитрусовые, помимо мандаринов.

«Сейчас уже турецкие поставщики поворачиваются в сторону Украины. Потому что Украина для Турции является важным покупателем, третьим после Евросоюза и России», - отметила эксперт.

Спасительный уголь

Из-за продолжающейся энергоблокады аннексированного Россией Крыма поставки антрацитового угля из зоны АТО для украинских теплоэлектростанций на минувшей неделе так и не возобновились. Как отмечают в Министерстве энергетики и угольной промышленности, это будет возможно только после возобновления подачи электроэнергии в оккупированный Крым, поставки которой даже в малом количестве Россия обеспечить не смогла.

Предугадывая ограничения на вывоз угля из зоны АТО, украинские власти позаботились над тем, чтобы госкомпания «Центрэнерго» имела резервный вариант поставок «черного золота» из Южно-Африканской Республики. Первое в текущем отопительном сезоне судно с твердым топливом для теплоэлектростанций в объеме 168 тыс. тонн прибыло в Украину 4 декабря. По информации «Центрэнерго», следующее судно должно прибыть в нашу страну уже в январе 2016 года.

Между тем, интересно развитие событий с использованием этого угля, поскольку в прошлом году был скандал – дескать, он якобы не горит.

Как рассказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, после прекращения энергоснабжения аннексированного Россией Крыма и снижения мощности АЭС на 500 МВт, Украина сжигает ежесуточно порядка 25 тыс. тонн угля-антрацита.

То есть, упомянутых объемов угля может быть недостаточно в виду отсутствия ясности с возобновлением поставок из зоны АТО. Замедлить «таяние» угля на складах ТЭС может отмена действующих диспетчерских ограничений на производство электроэнергии атомными станциями.

Ситуация с газом в хранилищах выглядит более положительно. По состоянию на 2 декабря, в ПХГ находится порядка 16 млрд кубометров газа, а суточный отбор в этот день составил более 88 млн кубометров. Нынешние запасы почти на 2 млрд куб. м превышают показатель этого же периода прошлого года.

Александр Гречко (УНИАН)