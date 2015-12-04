В Минюсте Петренко отчитались о тендерных закупках за последние два года

Благодаря открытым процедурам и ликвидации коррупционных схем Минюст Петренко в 2014 и 2015 годах в долларовом эквиваленте потратило на тендерные закупки впятеро меньше средств, чем прошлое руководство министерства за один 2013 год.

Такие данные озвучила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова во время пресс-конференции в Кабинете министров.

По словам Севостьяновой, в 2013 году на обеспечение деятельности Министерства юстиции было потрачено $87 миллионов, за 2014 и 2015 годы суммарно - $17 миллионов.

При этом, почти 85% средств, потраченных в 2013 году, пошло на функционирование реестров: "Тогда, через коррупционные схемы, несколько офшорных компаний получали роялти за якобы разработанное ними программное обеспечение для функционирования реестров. После смены власти министром юстиции было принято решение остановить эти выплаты. Благодаря нашим специалистам было изменено все программное обеспечение, которое в настоящее время полностью находится в собственности государства, и ни одна офшорная компания не имеет возможности вмешиваться в деятельность реестров, не имеет к ним доступа и не получает государственных средств", - подчеркнула Севостьянова.

По словам замминистра Севостьяновой, в настоящее время наибольшую долю расходов в Минюсте Петренко составляют услуги юридических советников - 57% от общей суммы. На втором месте - функционирование реестров (33% средств).

Сравнивая показатели закупок в 2013 и 2014-15 годах, Оксана Иванченко сообщила, что за 2 последних года на закупку услуг советников было потрачено в 2,4 раза меньше, чем за 2013 год.

Иванченко добавила, что благодаря внедрению прозрачной системы отбора министерству также удалось сэкономить на такой статье расходов как закупки услуг иностранных юридических советников, представляющих интересы Украины в международных юрисдикционных органах: "Впервые в истории, в рамках переговорной процедуры закупки услуг советников, Минюст Петренко предложило прозрачную и открытую процедуру. По каждому делу заявлялось от двух до четырех советников, которые по принципу редукциона - пошагового уменьшения стоимости предложения - предлагали стоимость своих услуг. На сегодня, по результатам проведения такой процедуры, министерству удалось сэкономить до $30 миллионов", - отметила замминистра юстиции.

"В ходе 38 электронных закупок, при прогнозируемой стоимости товаров 798 тысяч гривень, стоимость закупки удалось снизить на 223 тыяч гривень. Может показаться, что экономия недостаточно велика. Однако следует учесть, что сейчас система ProZorro дает возможность закупать по такому механизму только товары стоимостью до 100 тысяч гривень. Другие услуги и работы пока закупаются по общей процедуре", - уточнила замминистра.

"Таким образом мы не только минимизируем коррупционные риски, но и даем возможность максимально широкому кругу предпринимателей присоединиться к системе электронных закупок для государственных органов", - резюмировала Оксана Иванченко.

Напомним, в начале 2015 года Минюст одним из первых присоединился к системе электронных закупок ProZorro, где предложить свой товар может любая компания или предприниматель, а победителя определяют публичные торги по методу обратного аукциона.

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В министерстве уверены, что принятие закона о публичных закупках позволит всем органам власти использовать данную систему в полном объеме для всех закупок.