Либерализация валютного рынка: НБУ точечно смягчил ограничения для бизнеса и физлиц

Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию на валютном рынке и смягчил отдельные административные ограничения для бизнеса и физических лиц, сохранив при этом ключевые нормы для обеспечения стабильности банковской и финансовой системы страны.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №863 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины", вступающее в действие завтра, 5 декабря.

В частности, как отметил НБУ, требование обязательной продажи 75% валютной выручки сохраняется, однако не будет распространяться на кредиты резидентам от иностранного экспортно-кредитного агентства, а также денежное обеспечение нерезидента для участия в конкурсных торгах при осуществлении госзакупок. Кроме того, увеличен срок, в течение которого банк может не проводить обязательную продажу возврата поступлений по инициативе иностранного банка-получателя, с двух до семи дней.

Также продолжает действовать норма, ограничивающая переводы с валютного счета физлица эквивалентом 150 тысяч гривень в месяц, но теперь это ограничение не будет распространяться на безналичные расчеты с использованием электронных платежных средств для оплаты продукции и услуг для собственного потребления физлиц.

Кроме того, продолжает действовать ограничение максимальной суммы выдачи гривневой наличности через кассы на одного клиента в сутки в пределах 300 тыс. грн, однако для поддержки деятельности миссии Красного Креста в Украине этот лимит не распространяется на уставную деятельность миссии.

Также ослаблен запрет на покупку валюты для последующего перечисления за рубеж средств, полученных иностранным инвестором от продажи ценных бумаг украинских эмитентов. Теперь этот запрет не будет распространяться на средства, полученные от продажи государственных облигаций Украины не только на фондовых биржах, как было раньше, но и за их пределами.

Согласно постановлению НБУ, основные ограничения на валютном рынке, включая обязательную продажу 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам и запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, а также обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тысяч долларов США продлеваются до 4 марта 2016 года включительно.

Также постановление на этот же период продлевает основные ограничения на денежном рынке, включая ограничение переводов валюты со счетов эквивалентом 15 тысяч гривень без подтверждающих документов и 150 тысяч гривень при наличии подтверждающих документов. Выдача наличной гривни через кассы и банкоматы продолжает ограничиваться суммой в 300 тысяч гривень в сутки, валюты - до эквивалента 20 тысяч гривень в сутки.

Помимо этого, покупка валюты банками по собственным операциям по-прежнему ограничена 0,1% регулятивного капитала в день, покупка наличной валюты физлицами – эквивалентом 3 тысяч гривень в день.

НБУ предусмотрел в новом постановлении ряд дисциплинирующих норм, первая из которых призвана стимулировать клиентов банков использовать собственные валютные средства для выполнения своих валютных обязательств, в том числе при нахождении этих средств на балансовом счете 2602. Вторая норма дает НБУ право не подтверждать банкам покупку или перевод валюты при обнаружении признаков рисковой деятельности или легализации доходов.

НБУ обещает продолжать постепенную либерализацию валютного регулирования, независимо от сроков действия постановлений, если этому будет способствовать состояние валютного рынка и украинской экономики в целом.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 гривень/доллар и удерживалась в этом коридоре более полугода.

В последний месяц диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, было связано с проведением в Украине местных выборов.

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25 ноября регулятор сообщил, что аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке не состоялись, спрос и предложение на рынке уравновесились самостоятельно, а курс гривни в ходе торгов укрепился.

Сегодня, 4 декабря, котировки гривни на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов в 16:00 установились на уровне 23,73/23,88 гривни/доллар. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 23,6484 гривни/доллар.