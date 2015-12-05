Яценюк хочет создать совместную с ЕС и США антикоррупционную миссию

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам Яценюка, правительство обеспечило финансирование новых Национального агентства по предупреждению коррупции, Национального антикоррупционного бюро и Национальной антикоррупционной прокуратуры и выразил надежду, что они в кратчайшие сроки начнут активно работать.

При этом он сообщил, что будет предлагать присоединиться к борьбе с коррупцией в Украине иностранным специалистам.

«Моя идея, которую я буду обсуждать с нашими американскими друзьями и европейцами, - создать международную антикоррупционную платформу, международную антикоррупционную миссию, когда бы сюда приехали следователи ФБР, NSA Великобритании, которые бы занялись практической помощью всем этим органам», - подчеркнул он.

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Речь идет не только о технической помощи, подчеркнул Яценюк. По его словам, создание международной антикоррупционной миссии позволит проводить совместные антикоррупционные расследования.

«Как правило, средства, которые в результате коррупционных деяний получают в Украине, идут через американские или европейские банки. Миссия даст нам возможность сразу возбуждать соответствующие уголовные производства в Соединенных Штатах или в странах-членах Европейского Союза и проводить совместные антикоррупционные расследования», - сказал премьер.