Киев пугают судом: в России заявили, что США отказались давать им гарантии по "кредиту Януковича"

Об этом говорится в заявлении министерства финансов Российской Федерации, сообщает ТАСС.

"Несмотря на отсутствие официального обращения Украины к правительству РФ по вопросу реструктуризации суверенного долга на $3 млрд долларов, Россия сама сделала предложение о рассрочке погашения украинского долга на 3 года (2016-2018 года) под гарантии США, ЕС или первоклассного международного финансового института", - отметили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что Россия предложила Украине "условия даже лучше, чем просил Международный валютный фонд".

"На этой неделе мы получили официальный отказ от правительства США предоставить гарантии по обязательствам Украины. В этой связи нам не остается ничего иного, кроме как подать в суд на Украину в случае неисполнения заемщиком своих обязательств в полном объеме 20 декабря текущего года, что будет означать суверенный дефолт Украины", - сообщается в заявлении.

"Кроме того, в настоящее время существуют риски неполучения Украиной очередного транша от МВФ ввиду того, что до сих пор не принят бюджет страны на 2016 год, который соответствовал бы параметрам программы Фонда, из-за отсутствия согласованного проекта налоговой реформы, также необходимых структурных мер", - подчеркнули в Минфине РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим их обменом на новые облигации и государственные деривативы. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Президент России Владимир Путин 16 ноября заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 миллиарду долларов в год при условии, если западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин заявил, что это даже лучшее предложение, чем просил фонд, который якобы просил отсрочку для Украины на 1 год.

По информации Министерства финансов Украины, никаких официальных предложений от российской стороны после заявления Путина не было. Ранее премьер -министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в случае несогласия России на реструктуризацию, правительство объявит мораторий на выплату этого долга.

Международный валютный фонд сообщил, что ожидает решения вопроса долга Украины перед РФ посредством прямых переговоров между украинскими и российскими властями.