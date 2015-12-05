В Харькове ликвидирован конвертационный центр "ЛНР"

В Харькове Служба безопасности Украины и военная прокуратура сил АТО ликвидировали конвертационный центр, а также задержали злоумышленников, которые занимались обналичиванием средств для террористической организации "Луганская народная республика".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно сообщению, во время обысков в квартирах и офисах правонарушителей изъяты печати коммерческих структур, документация и "черная" бухгалтерия, свидетельствующие о фактах обналичивания средств, а также более 250 тыс. грн, добытых преступным путем.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.