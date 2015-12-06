Парламент Греции одобрил бюджет на следующий год

Парламент Греции принял в ночь на воскресенье государственный бюджет на 2016 год. Из 300 депутатов при необходимом 151 голосе проект бюджета поддержали 153 депутата партий правительственной коалиции (СИРИЗА и "Независимые греки" (АНЭЛ), сообщает Прайм.

Против голосовали все оппозиционные партии. Голосование было поименным.

Основные показатели бюджета были согласованы с квартетом международных кредиторов (Евросоюз, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд и Европейский механизм стабильности). Накануне голосования в Греции была объявлена всеобщая забастовка, прошел многотысячный митинг протеста против принятия бюджета.

За две недели до голосования прогнозные показатели были улучшены. Бюджет исходит из того, что в 2015 году не будет спада экономики. В 2016 году прогнозируется рецессия в 0,7% с достаточно консервативными оценками. ВВП в этом году ожидается в размере 175,658 миллиарда евро, в 2016 году - в 174,438 миллиарда евро.

Минфин рассчитывает исполнить бюджет 2016 года с первичным профицитом в 3,126 миллиарда евро. Доходы бюджета составят 53,527 миллиарда евро, расходы - 55,751 миллиарда евро.

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Что касается госдолга, то он вырастет с 316,503 миллиарда евро в 2015 году до 327,603 миллиарда евро в 2016 году, или на 11,1 миллиарда евро. В процентном отношении госдолг составит 180,2% в нынешнем и 187,8% в следующем году.