Госбюджет на 2016 год будет приниматься на новой налоговой базе - Порошенко

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. «Я имею большую надежду, что удастся найти этот компромисс (относительно налоговой реформы - УНИАН)», - заявил он.

Читайте такжеИзменения в налоговое законодательство логично вводить с 2017 года – ЕБАПетр Порошенко заверил, что сделает все возможное, чтобы налоговый компромисс был найден, и «готов подписать налоговые изменения, определив их как первоочередные, подать их в Верховную Раду и обеспечить принятие бюджета на новой налоговой базе».

Кроме этого президент сообщил, что после проведения налоговой реформы будет введен на 3 года мораторий на изменения налогового законодательства. «Я считаю необходимым, чтобы налоговая база предусматривала среднесрочное планирование, то есть чтобы одновременно были программы налоговых изменений на 3 года и мораторий на изменения налогового законодательства, который гарантировал бы стабильность налогового климата для предпринимателей, для инвесторов. Ибо вместе с независимой судебной системой, борьбой с коррупцией - одна из ключевых составляющих для инвестиционного климата», - отметил глава государства.