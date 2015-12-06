Порошенко: Украина не будет спрашивать разрешения в Кремле на введение ЗСТ с ЕС

Об этом он сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. «Если кто-то хотел, чтобы мы спрашивали разрешение на введение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (с ЕС – УНИАН) в Москве, в Кремле – этого не будет. Я как президент этого не допущу», - заверил он.

Читайте такжеУкраина и ЕС не будут реагировать на шантаж со стороны РФ насчет зоны свободной торговли – Порошенко«Мы не поддадимся ни на какой шантаж, Россия и так с 2013 года, в нарушение любых норм международного права и своих обязательств по ВТО, перекрывает санкциями доступ украинских производителей на свои рынки», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предусмотрено соответствующим Соглашением, которое является частью Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Ущерб, который может быть нанесен экономике Украины в случае принятия решения об эмбарго, оценивают в 600 млн долл.

Евросоюз и Украина неоднократно заявляли, что не намерены откладывать введение ЗСТ, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.