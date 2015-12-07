В России численность среднего класса сократилась на четверть

Доля населения России, относящегося к среднему классу, несмотря на экономический подъем 2000-х годов, не выросла — тех, кто соответствует хотя бы двум из трех признаков этой категории, по-прежнему около 20%. Ожидается, что нынешний кризис сократит долю среднего класса до 15%, пишет "Коммерсант".

Согласно исследованию, больше всего в РФ от кризиса пострадали работники строительной отрасли, менее — трудящие нефтегазовой сферы. По-прежнему высок уровень скрытой безработицы — около 10% работников находятся в отпусках за свой счет или работают неполный рабочий день.

Читайте такжеMoody’s сохранило рейтинг России по гособлигациям на мусорном уровне, изменив прогнозВ данном случае к среднему классу авторы исследования отнесли людей, обладающих по крайней мере двумя из трех критериев, которые традиционно приписываются людям из этой социальной группы. Речь идет об уровне материальных активов (доход не ниже средней заработной платы по региону, наличие сбережений, достаточных для приобретения автомобиля), наборе социально-профессиональных признаков (высшее образование, принадлежность к группе специалистов или предпринимателей) и субъективных самоощущениях человека (достаточно высокая оценка положения в плане благосостояния, власти и уважения). Двумя из трех этих признаков, по оценкам исследователей, обладали 22% россиян, при этом все три качества, присущие среднему классу, были зафиксированы только у 8,1% населения. Аналогичным образом выглядели границы среднего класса, как отмечают авторы работы, и в момент экономического подъема в начале 2000-х, и на пике экономического роста в 2007 году.

В октябре снижение реальных зарплат стало максимальным за последние 16 лет, а спад оборота розницы — сильнее, чем в пик кризиса 2009 года, признают в Минэкономики. Экономические санкции в отношении Турции добавят к годовому показателю инфляции еще 0,4 процентного пункта и негативно скажутся на инвестиционном климате, считают опрошенные экономисты.

При этом препятствием к увеличению доли среднего класса в России стали как недостаточное увеличение доходов населения, так и неизменность социально-профессионального статуса россиян. Именно эта характеристика оказалась наиболее дефицитной — среди россиян, вошедших в средний класс, не удовлетворяет этому критерию почти треть. Дефицит материально-имущественного признака среднего класса в его внутренней структуре испытывают лишь 12% респондентов. Соответственно, для россиян больше всего препятствуют переходу в средний класс низкий уровень накопления человеческого капитала и структура рынка труда.