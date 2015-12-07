Российский рубль снова обновил минимум к доллару и евро на фоне обвала нефтяных цен

На биржевых торгах в понедельник, 7 декабря, российский рубль обновил очередной минимум по отношению к доллару и евро.

Согласно данным Московской биржи, доллар уже укрепился на 0,39%, до 68,49 рубля, евро - на 0,36%, до 74,42 рубля.

Читайте такжеBloomberg: Резкое падение цены на нефть до 30 долларов представляет угрозу для российской экономикиКак сообщал УНИАН, мировые цены на нефть в понедельник опускаются к минимумам 2015 года, отыгрывая сообщения после заседания ОПЕК, на котором не было принято решение по изменению квоты на добычу нефти впервые за 30 лет.

Оказывает на рубль давление и рост вероятности повышения учетной ставки на декабрьском заседании ФРС.