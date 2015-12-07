Нацбанк до конца года хочет сократить 1,2 тысячи сотрудников

Об этом сообщается на сайте Национального совета реформ в презентации НБУ, подготовленной к заседанию совета 4 декабря.

Согласно презентации, на 20 ноября персонал НБУ насчитывал 6530 человек, до конца года регулятор планирует вывести из своей структуры еще около 1200 человек, в результате чего персонал по сравнению с началом 2014 года сократится на 55%.

В презентации отмечается, что численность персонала НБУ будет сокращаться в соответствии с этапами трансформации функциональных направлений.

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Как сообщал УНИАН, НБУ с 1 декабря прошлого года приступил к внутренней реорганизации в рамках комплексной программы развития финансового сектора до 2020 года.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.