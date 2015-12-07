МВФ завтра рассмотрит политику кредитования должников, включая Украину

Об этом говорится в расписании работы Фонда, размещенном на сайте организации.

Как ожидается, специальное заседания Совета директоров МВФ по этой проблеме состоится завтра, 8 декабря.

Ранее представители Фонда отмечали, что во время этого заседания могут рассмотреть украинский вопрос в контексте выплаты Украиной долга Российской Федерации в объеме 3 млрд долл., который Украина признает коммерческим и подлежащим реструктуризации, а Россия – официальным. При этом в МВФ не раз подчеркивали, что окончательное решение по этому долгу должны принять непосредственно Украина и Россия в ходе прямых переговоров, без участия МВФ. Однако подготовка к таким переговорам еще не начиналась.

Кроме того, Фонд отмечал, что вопрос российского долга не будет основополагающим в продолжении сотрудничества с Украиной по программе EFF, утвержденной в марте текущего года. Как отмечала директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард, Фонд продолжит кредитование Украины даже в случае невыплаты российского долга. Важными для продолжения сотрудничества, по мнению руководства МВФ, являются принятие нового Налогового кодекса, проекта бюджета на 2016 год и выполнение обязательств по антикоррупционной политике, включая назначение антикоррупционных прокуроров и старт работы антикоррупционных органов.

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Как сообщал УНИАН, Украина 12 ноября завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

16 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 млрд долл. в год при условии, что западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин сказал, что это даже лучшее предложение, чем просил Фонд, который якобы говорил об отсрочке для Украины на 1 год.

По информации Министерства финансов Украины, никаких официальных предложений от российской стороны после заявления Путина не последовало.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что в случае несогласия России на реструктуризацию правительство объявит мораторий на выплату этого долга.