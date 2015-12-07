Гривня укрепилась на межбанке до 23,55 за доллар

В понедельник, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,45/23,55 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3700/25,4710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3440 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,5262 грн/долл., к этому часу заключено 124 сделки на сумму 37,61 млн долл.