В следующем году Антикоррупционному бюро выделят почти полмиллиарда
В эту цифру входят заработная плата, текущие расходы и расходы на развитие бюро.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что бюджет бюро на 2016 год составит 495 миллионов гривень.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
Говоря о бюджете на 2016 год, Сытник отметил, что "в идеальном варианте мы просили от правительства 800 миллионов гривень". Он пояснил, что средства также касаются расходов оперативно-технического управления, закупки специального оборудования.
"Компромиссная цифра, на которой мы сошлись, - 495 миллионов гривень. В эту цифру входят заработная плата, текущие расходы и те расходы, которые будут использованы для развития бюро", - сказал Сытник.
Директор НАБУ заявил, что бюро будет пытаться уложиться в указанную сумму и сделать свою работу максимально эффективной.
Сытник ожидает, что НАБУ будет полноценно сформировано до апреля 2016 года, а количество сотрудников составит не менее 700 человек.
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Он сообщил, что на этой неделе будут созданы территориальные управления бюро во Львове и Одессе, а несколько позже - в Днепропетровске. В связи с этим ожидается, что на этой неделе будет объявлено о начале конкурсов на территориальное управление и формирование территориальных подразделений НАБУ.
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