В Турции подсчитали, во сколько им обойдется разрыв отношений с РФ

Об этом заявил турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек в эфире местного телеканала NTV, передает "Сегодня".

Отношения Москвы и Анкары ухудшились из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, который турецкие ВВС сбили после десятого предупреждения о нарушении воздушного пространства страны. Упал самолет на территории Сирии. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что истребитель ничего не нарушал. В качестве ответных действий Россия ввела экономические санкции против Турции.

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По словам вице-премьера, напряженность в отношениях с РФ является нежелательной, поскольку Анкара по-прежнему рассматривает ее как "важного партнера".

"С самых первых дней кризиса мы обсуждали все аспекты и готовились принять меры, если Россия и далее не пойдет на диалог. При самом худшем сценарии Турция потеряет около $9 млрд. Это порядка 0,3-0,4% нашего ВВП. Надеюсь, диалог все же будет", – заявил политик.

Также он добавил, что на сегодняшний день отмечается падение потока туристов из РФ в страну на 603 тысячи и замедления в строительно-подрядном секторе.

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При этом турецкие ведомства обсудили планы реагирования в экономической сфере на санкции России.

"Готовы меры, касающиеся зависимости Турции от России в энергетической сфере. Я направил предложения премьер-министру", - добавил турецкий политик.

Напомним, 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об ограничительных мерах в отношении Турции.

1 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к ввозу из Турции продуктов с 1 января 2016 года. Под санкции из овощей попали помидоры, огурцы, лук-шалот и репчатый лук, цветная капуста и брокколи.

Запретными фруктами стали cушеные и свежие цитрусовые (мандарины, апельсины и их гибриды), терн, свежие яблоки и груши, абрикосы, нектарины и персики, сливы, а также земляника, клубника и виноград.