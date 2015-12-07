Закон о реструктуризации валютных кредитов необходимо ветировать и разработать новый - Гройсман

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№1558-1) должен быть ветирован, а взамен необходимо разработать новый закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время брифинга после Согласительного совета.

Гройсман отметил, что этот закон является "абсолютно несовершенным, что допускает огромные злоупотребления с точки зрения коммерческой недвижимости, кредитования, с точки зрения земельных участков, неограниченной площади".

"Сейчас на этой неделе будет юридический механизм подписания этого закона и будет направлен президенту. Я это сделаю, как только эта возможность у меня появится. Но я считаю, что должен быть наработан новый ответственный закон, который защитит валютных заемщиков, которые взяли кредиты на собственное жилье, на собственную жизнь, а не для того, чтобы делать собственный бизнес на несовершенстве системы", - сказал спикер.

Также он подчеркнул, что этот закон "требует ветирования, а новый закон должен быть срочно внесен в Верховную Раду для того, чтобы урегулировать вопросы тех людей, кого это непосредственно касается".

Как известно, после принятия парламентом этого закона в ВР был зарегистрирован проект постановления об отмене результатов голосования за него.

По словам пресс-секретаря Гройсмана Дмитрия Столярчука, сейчас авторы проекта постановления отозвали его, что дает право председателю ВР подписать данный закон.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, который обязывает банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть в большинстве случаев по курсу 5,05 гривни за доллар).

Принятие закона сопровождалось акциями протеста активистов, которые представляют интересы валютных заемщиков, под стенами Национального банка Украины и Верховной Рады.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк выступили с резкой критикой в адрес депутатов, которые поддержали принятие закона, а группа депутатов крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" инициировала новое голосование за закон в связи с нарушением регламента во время рассмотрения и голосования за законопроект.

По оценкам Национального банка Украины, Министерства финансов и ряда экспертов, реализация закона повлечет убытки для экономики страны в размере около 100 миллиардов гривень, новые банкротства от 20 до 50 банков, стремительную девальвацию гривни до уровня 40-50 гривень/доллар, снижение реальных доходов населения и рост безработицы.

Действующий с 12 мая меморандум между банками и заемщиками позволяет гражданам конвертировать остаток валютного кредита под залог недвижимости до эквивалента 2,5 миллиона гривень по курсу НБУ на 1 января 2015 года (около 158,5 тысячи долларов), при этом по кредитам для приобретения социального жилья (квартира 60 квадратных метров или жилой дом до 120 квадратных метров) банки списывают до 50% долга.