Нацсовет реформ решил ликвидировать Нацкомфинуслуг

Национальный совет реформ по итогам заседания 4 декабря принял решение ликвидировать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Согласно сообщению на странице Национального банка в социальной сети Facebook, функции Нацкомфинуслуг будут разделены между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Поддержать инициативу президента по устранению дублирующих функций: ликвидировать Нацкомиссию по регулированию в сфере рынков финансовых услуг и передать ее полномочия НБУ и Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, это поможет повысить качество работы регуляторов.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы НКЦБФР Тимура Хромаева, законопроект о передаче полномочий Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование рынка финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальному банку Украины будет внесен на рассмотрение парламента в конце 2015 года - начале 2016 года.