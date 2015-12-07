Город "загнал" операторов рекламных конструкций в нелегальный сегмент рынка - ассоциация

Операторы наружной рекламы со своей стороны упрекнули городские власти в непродуманной политике, которая выталкивает рекламщиков «в нелегальный сегмент».

«Из 6815 рекламных конструкций 1310 являются незаконными. Это составляет 20%, и это только в разрезе восьми компаний ассоциации», - сказала Гончарова. По ее словам, потери столичного бюджета из-за этого составляют на сегодня 9,5 млн грн, или 7% всех поступлений в бюджет от рекламы.

Как пояснила директор «Киеврекламы», многие конструкции компаний из ассоциации установлены в соответствии с договором, но не соответствую нормам, например, имеют больший размер, чем указано в договоре. Она отметила, что после утверждения в 2012 году нового порядка размещения рекламы компании должны были устранить подобные нарушения, однако этого сделано не было. «К сожалению, за четыре года до сих пор только эти восемь компаний имеют как минимум 130 конструкций, не приведенных в соответствие с концепцией», - отметила она. Также компании несвоевременно вносят оплату за размещенные конструкции. Сумма таких злоупотреблений, по словам Гончаровой, достигла на сегодня 30 млн грн.

Исполнительный директор Ассоциации наружной рекламы Украины Оксана Полищук, в свою очередь, заявила, что в 2012 году городская власть создала условия, при которых законно оформить наружную рекламу стало очень сложно. Например, допустимые размеры баннеров на фасадах зданий практически невозможно соблюсти. «Город по сути "загнал" операторов в нелегальный сегмент рынка», - сказала Полищук.

Также она отметила, что во владении восьми компаний, входящих в ассоциацию, находится 60-65% всех рекламных конструкций Киева. В то же время, они уплачивают в бюджет почти 90% всех поступлений от внешней рекламы. «Возникает вопрос, а где же остальные поступления?» - сказала глава ассоциации.

Полищук подтвердила, что у операторов рекламы действительно возникают проблемы со своевременной оплатой средств в городской бюджет. Это связано с ухудшением ситуации в экономике страны в целом и на рынке рекламы в частности. Однако, по ее словам, деньги, хоть и с опозданием, выплачиваются в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, по данным коммунального предприятия «Киевреклама», объем поступлений в бюджет Киева от размещения рекламы в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 27% - до 169,6 млн грн. От права на размещение объектов внешней рекламы в бюджет Киева в прошлом году было привлечено 145,8 млн грн, что на 22% больше, чем в 2013 году. При этом общее количество объектов внешней рекламы столицы в соответствии с выданными разрешениями составляет порядка 17 тыс., из которых около 10 тыс. объектов – это наземные конструкции и широкоформатная реклама и около 7 тыс. – рекламные вывески.

Операторы наружной рекламы Украины считают необходимым внести изменения в закон о рекламе, в частности, в ту его часть, которая регламентирует деятельность операторов наружной рекламы, и на законодательном уровне установить сроки выдачи разрешительных документов, схемы размещения рекламных конструкций в городах, перечень запретов выдачи разрешений, а также понятие демонтажа рекламных конструкций.