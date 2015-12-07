Нацбанк продлит ограничения на валютном рынке еще не один раз – банкир

Решение Национального банка Украины продлить еще на 3 месяца административные ограничения на валютном и денежно-кредитном рынках стало вполне ожидаемым, и регулятор еще не единожды продлит действие этих мер.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала директор департамента операций на финансовых рынках UniCreditBank Екатерина Володина, комментируя постановление НБУ №863, которым регулятор с 5 декабря точечно смягчил отдельные административные ограничения, продлив при этом ключевые запреты до 4 марта 2016 года включительно.

"Постановление 863 абсолютно ожидаемо. НБУ и не скрывал, что продлит все основные ограничения, и не один раз", – сказала Володина.

Также банкир разъяснила механизмы применения отдельных ограничений. К примеру, действующий лимит НБУ на покупку населением валюты до 3 тысяч гривень в день применяется к оплате личных нужд граждан, которые на территории Украины в рамках законодательства оплачиваются в национальной валюте.

"На погашение кредита покупка не лимитирована, также есть возможность купить валюту и на межбанке, конечно же, если есть "доказательства" в необходимости данной покупки. Так что вполне логично сохранение данного ограничения", – добавила она.

В то же время, как отметила Володина, лимит на получение наличной валюты через кассы и банкоматы в пределах эквивалента 20 тысяч гривень в день применяется в том числе к депозитам, в связи с чем целесообразно повысить его до 100-125 тысяч гривень, исходя из фактических оборотов среднего вкладчика, что позволит привлечь или хотя бы не отпугивать мелких вкладчиков.

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Как сообщал УНИАН, НБУ постановлением №863 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" 5 декабря смягчил отдельные административные ограничения для бизнеса и физических лиц. В частности, норма по обязательной продаже не будет распространяться на кредиты от иностранного экспортно-кредитного агентства и на денежное обеспечение нерезидента для участия в конкурсе по госзакупкам. Ограничение на переводы физлиц в пределах эквивалента 150 тысяч гривень в месяц не будет распространяться на безналичные расчеты с использованием электронных платежных средств для оплаты собственных нужд.

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В то же время, основные ограничения НБУ, включая обязательную продажу 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам и запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, а также обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тысяч долларов США продлеваются до 4 марта 2016 года включительно. На этот же период продлеваются ограничение переводов валюты со счетов эквивалентом 15 тысяч гривень без подтверждающих документов и 150 тысяч гривень при наличии подтверждающих документов, а также ограничение выдачи наличной гривни через кассы и банкоматы до 300 тысяч гривень в сутки, валюты – до эквивалента 20 тысяч гривень в сутки. Покупка валюты банками по собственным операциям по-прежнему ограничена 0,1% регулятивного капитала в день, покупка наличной валюты физлицами – эквивалентом 3 тысяч гривень в день.

Кроме того, НБУ предусмотрел в новом постановлении ряд дисциплинирующих норм, включая право не подтверждать банкам покупку или перевод валюты при обнаружении признаков рисковой деятельности или легализации доходов.