Украине удалось избежать дефолта - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.

"Сегодня нам точно удалось сказать, что нам удалось избежать дефолта, который год назад казался таким, что должен произойти", - заявил он.

"За короткий промежуток времени, в условиях агрессии, войны, оккупации части нашей законной территории я могу отметить, что мы сделали больше, чем за все годы независимости", - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 миллиарда долларов в этом году и до 15,3 миллиарда долларов в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – "Укрэксимбанку"» и "Ощадбанку", которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 миллиарда долларов и 1,3 миллиарда долларов соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина "теоретически" в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 миллионов долларов.

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В середине августа Киев начал еще один раунд переговоров с кредиторами, который, по мнению украинского Минфина, должен стать завершающим. Переговоры проходили в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов. При этом украинский Минфин назвал эту встречу последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации и в очередной раз предупредил, что наша страна будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности.