S&P повысил рейтинг ПриватБанка до "B-/C". Прогноз: стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПриватБанка до уровня "B-/C".

В понедельник, 7 декабря рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги украинского ПриватБанка до "B-/C". По мнению аналитиков рейтингового агентства, ПриватБанк остается сильнейшим банком в Украине и наиболее устойчивым среди украинских банков даже в нынешних сложных экономических условиях.

К сожалению, некоторые украинские СМИ успели начать тиражировать предыдущую "техническую" новость от S&P, опубликованную в пятницу, 4 декабря, о техническом понижении рейтинга. Старую новость вырвали из контекста. Согласно методологии S&P, рейтинги ПриватБанка временно должны были быть понижены до уровня SD, что является обязательной технической процедурой в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций.

Как говорится в сообщении агентства, повышение рейтинга связано с успешным завершением банком сделки с международными инвесторами и отражает его статус ведущего коммерческого банка на Украине. Как отмечается в официальном сообщении агентства, деятельность ПриватБанка является гораздо более устойчивой к последствиям текущих экономического и политического кризисов в стране, чем деятельность сопоставимых украинских банков. По мнению аналитиков S&P, ПриватБанк остается одним из самых сильных украинских банков, а его бизнес-модель является эффективной даже в условиях сложной финансовой ситуации.

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По данным S&P, ПриватБанк имеет адекватную позицию по риску, что говорит о его более консервативном подходе к принятию рисков, более совершенной системе риск-менеджмента, большей диверсификации бизнеса и более благоприятных показателях убытков, чем у сопоставимых украинских банков. В связи с этим аналитики S&P прогнозируют, что показатели качества активов ПриватБанка останутся одними из самых высоких по банковской системе страны.