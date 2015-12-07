Гривня укрепилась на межбанке еще на 25 копеек

В понедельник, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,10/23,30 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9910/25,2050 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3380 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4508 гривни/доллар, к этому часу было заключено 497 сделок на сумму 319,88 миллиона долларов.