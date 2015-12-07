Нацбанк сегодня купил на валютном аукционе $15 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе 7 декабря купил у банков 15 миллионов долларов, средневзвешенный курс аукциона составил 23,3118 гривни/доллар, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявки на продажу 15 миллионов долларов. Минимальный курс, предложенный банками, составил 23,30 гривни/доллар, максимальный – 23,34 гривни/доллар, по минимальному курсу было продано 17,3% валюты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 18 сентября ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов. В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 гривни/доллар, в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал также продавать валюту.

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Справка УНИАН. По данным дилеров коммерческих банков, сегодня к 17:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,10/23,30 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,4508 гривни/доллар, к этому часу было заключено 497 сделок на сумму 319,88 миллиона долларов.