Нацбанк укрепил официальную гривню на 19 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2345,0698 (7 декабря – 2364,8624)

100 EUR – 2534,7859 (7 декабря – 2578,1730)

10 RUR – 3,4227 (7 декабря – 3,4947)

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,10/23,30 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9910/25,2050 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3380 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4508 гривни/доллар, к этому часу было заключено 497 сделок на сумму 319,88 миллиона долларов.