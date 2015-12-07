Яресько: Минфин не предвидит существенных трат на докапитализацию госбанков в следующем году

Министерство финансов Украины не предвидит существенных затрат на докапитализацию государственных банков в следующем году, сообщается на сайте Минфина со ссылкой на слова министра финансов Наталии Яресько.

"В сфере капитализации госбанков, по сравнению с 2015 годом, мы не ожидаем существенных затрат. В текущем году на эти цели было заложено 36 млрд грн. Если сравнить следующий год с 2014-м, когда суммарный уровень финансирования госфинансов был более 12%, то мы снизили его в два раза - до 6%", - приводятся в сообщении слова Яресько.

Также она отметила, что пик выплат Фонда гарантирования вкладов физлиц уже пройден, поэтому в бюджете следующего года и заложена значительно меньшая сумма, чем в 2015 году.

Кроме того, по словам министра, дефицит НАК "Нафтогаз Украины", который составлял 90 миллиардов гривень, в 2016 году будет доведен до нуля.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы, который предполагает выпуск облигаций внутреннего госзайма для кредитования Фонда гарантирования вкладов физических лиц в объеме 16 миллиардов гривень, или в 2,5 раза ниже объемов текущего года.

Также проект предполагает в случае необходимости осуществлять выпуски ОВГЗ для докапитализации банков и НАК "Нафтогаз Украины", однако объемы планового выпуска для этих целей не обнародованы.

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Госбюджет Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству выпуски ОВГЗ на 31,5 миллиарда гривень для докапитализации НАК "Нафтогаз Украины", а также на 36,5 миллиарда гривень для докапитализации банков и на 20 миллиарда гривень - для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.