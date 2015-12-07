МВФ согласился с видением Минфина налоговой реформы – министр

Основной кредитор Украины Международный валютный фонд заинтересован в сбалансированном проекте государственного бюджета страны на 2016 год и согласился с видением Министерства финансов в отношении не только бюджета, но и налоговой реформы, на основе которой построен проект госсметы страны.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

"Международный валютный фонд согласился с видением Министерства финансов налоговой реформы в Украине, - цитирует пресс-служба министра Наталью Яресько. - При рассмотрении вопроса о налоговой реформе МВФ руководствовался не только показателями дефицита госбюджета. Фонд заинтересован в сбалансированном подходе к формированию бюджета, к реформированию всех отраслей экономики Украины. И поддержку Фонд оказал лишь после того, как эксперты МВФ убедились в достижении всех выдвинутых критериев".

По словам Яресько, изначально эксперты Фонда были против предложенных Украиной решений.

"Да, сначала они были против, но после нескольких месяцев переговоров, дискуссий с цифрами и фактами их позиция изменилась. Так что сейчас - да, Фонд согласен с нашим видением. Они поняли нашу философию реформы, направленную на повышение доходов и снижение расходов бюджета", - подчеркнула Яресько.

Ранее заместитель Яресько Артем Шевалев отмечал, что Международный валютный фонд в рамках консультаций по вопросам налоговой реформы и формирования проекта бюджета на 2016 год рассмотрел несколько вариантов налоговой реформы, однако назвал проект, предложенный Министерством финансов, наиболее приемлемым с точки зрения сбалансированности проекта бюджета на 2016 год.

На текущий момент в парламенте и правительстве обсуждают два ключевых проекта налоговой реформы – авторства Министерства финансов и Комитета ВР по налоговой и таможенной политике. Оба проекта предполагают снижение налоговых ставок и объединение налоговых платежей. Однако парламентский проект считается наиболее либеральным, что может представлять угрозу для доходной части бюджета. По оценкам специалистов, вероятный бюджетный дефицит при принятии именно парламентского варианта реформы может составить до 200 миллиардов гривень. Проект Минфина также предполагает наличие дефицита, однако в объеме порядка 60-63 миллиарда гривень.

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В начале декабря Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы. Бюджет на следующий год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12% или по уровню годовой инфляции, курс гривни порядка 24 гривни за доллар и объем расходов на оборону в размере 100 миллиардов гривень.

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