Яресько предлагает перейти на адресную социальную помощь
Министр финансов Украины считает одним из приоритетов работы правительства и Министерства финансов усовершенствование системы социального обеспечения Украины и переход на адресный принцип предоставления социальной помощи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
Читайте такжеДефицит "Нафтогаза" в следующем году будет сведен к нулю – Яресько
«Мы поднимаем социальные стандарты и увеличиваем пенсии, чтобы поддержать благосостояние и платежеспособность граждан. Но одновременно мы хотим сделать систему социального обеспечения более справедливой и эффективной, – цитирует пресс-служба министра финансов Наталью Яресько. – Для этого необходимо провести коренные изменения в подходах к социальной помощи, перейти на адресные выплаты помощи, а также верифицировать систему получателей пенсий и социальной помощи. Это повысит эффективность использования бюджетных средств и будет способствовать достижению справедливости и прозрачности в системе социальных выплат».
Ранее министр отметила, что аудит и верификация социальных выплат и их получателей станет проверкой для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствия критериям получения социальной помощи. Такой аудит позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.