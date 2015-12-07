Яресько предлагает перейти на адресную социальную помощь

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

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«Мы поднимаем социальные стандарты и увеличиваем пенсии, чтобы поддержать благосостояние и платежеспособность граждан. Но одновременно мы хотим сделать систему социального обеспечения более справедливой и эффективной, – цитирует пресс-служба министра финансов Наталью Яресько. – Для этого необходимо провести коренные изменения в подходах к социальной помощи, перейти на адресные выплаты помощи, а также верифицировать систему получателей пенсий и социальной помощи. Это повысит эффективность использования бюджетных средств и будет способствовать достижению справедливости и прозрачности в системе социальных выплат».

Ранее министр отметила, что аудит и верификация социальных выплат и их получателей станет проверкой для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствия критериям получения социальной помощи. Такой аудит позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.