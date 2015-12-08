Сегодня в Брюсселе состоятся очередные торговые консультации Украина-ЕС-Россия

Экспертные консультации Украина-Евросоюз-Россия, призванные обеспечить консенсус в вопросе имплементации зоны свободной торговли между нашей страной и Европейским Союзом с 1 января 2016 года, пройдут сегодня в Брюсселе.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская в понедельник, 7 декабря, на своей странице в Facebook.

"А завтра трехсторонние экспертные консультации ЕС-РФ-Украина", - написала она.

Также торгпред сообщила, что в Брюсселе в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС была достигнута договоренность о стимулировании увеличения торгового оборота между Украиной и РФ.

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Как сообщал УНИАН, ранее Микольская заявляла, что никакие изменения в соглашение между Украиной и ЕС вноситься не будут, несмотря на пожелания российской стороны.

Правительство Украины и Еврокомиссия не намерены откладывать имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ратифицированного всеми странами-членами Европейского Союза. Составной частью документа является введение с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной.

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Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Украина уже выступила с заявлением, что на каждый шаг России в отношении украинских товаров она ответит "зеркальными мерами".