Сегодня Нацбанк хочет купить на аукционе до $30 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 8 декабря, объявил о проведении валютного аукциона по покупке иностранной валюты за гривню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, объем объявленного аукциона - до 30 миллионов долларов США.

Регулятор предлагает отслеживать информацию о результатах аукциона на своем сайте.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе 7 декабря купил у банков 15 миллионов долларов, средневзвешенный курс аукциона составил 23,3118 гривни/доллар.

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Национальный банк с 18 сентября ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов. В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 гривни/доллар, в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал также продавать валюту.