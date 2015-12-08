Гривня укрепилась до 22,90 за доллар

Во вторник, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,75/22,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6950/24,8550 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3330 грн/рубль.

Читайте такжеЛиберализация валютного рынка: НБУ точечно смягчил ограничения для бизнеса и физлиц

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,0344 грн/долл., к этому часу заключена 71 сделка на сумму 23,98 млн долл.