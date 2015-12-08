Турция пригрозила России ответными санкциями

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил о возможности введения контрсанкций против РФ при необходимости, однако надеется на преодоление кризиса в отношениях стран без санкционных мер, сообщает Прайм.

Отношения России и Турции резко ухудшились после крушения Су-24, сбитого турецкими ВВС 24 ноября после нарушения ее воздушного пространства.

С 1 января 2016 года Россия запретила ввоз из Турции целый ряд продуктов, закрыла безвизовый режим между государствами, а также ввела ограничения на наем граждан Турции на своей территории.

Читайте также"Турецкий поток" остановила не Россия, а Турция - Эрдоган

Кроме того, Россия и Турция приостановили переговоры по АЭС "Аккую", "Турецкому потоку" и ряду других проектов приостановлены.

Читайте такжеВ России на фоне конфликта с Турцией надумали уничтожать контрабандную одежду

Власти Турции оценивают возможные убытки от российских санкций, а также из-за разрыва связей в различных сферах в 9 миллиардов долларов.