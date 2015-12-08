Украина должна иметь бюджет, совпадающий с требованиями МВФ – Байден

Украина должна иметь бюджет, показатели которого совпадают с требованиями, определенными ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде Украины заявил вице-президент США Джозеф Байден.

«Украина должна иметь бюджет, который будет согласован с МВФ и будет совпадать с вашими обязательствами перед МВФ», - сказал Байден.

По словам Байдена, все эксперты, которых привлекает Украина, дают правильные советы о том, что надо делать с реформами, с проблемами социального обеспечения. «Конечно, им легко говорить. Но даже нам тяжело решить какие-то проблемы. Например, в отношении повышения пенсий, - сказал Байден. - Мы понимаем сложность всех условий, как тяжело найти голоса, чтобы принять те или иные программы. Для этого нужно чем-то жертвовать. Но важно то, что вы встали на путь реформ и нельзя сойти с этого пути».

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Как сообщал УНИАН, проект бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы, которая ляжет в основу бюджета, будут поданы на рассмотрение парламента предположительно 9 декабря – после обсуждения на заседании Национального совета реформ при президенте Украины и заседании правительства.