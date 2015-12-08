Российский рубль переоценен и может упасть до 75 за доллар - Sberbank CIB

Курс российского рубля несколько переоценен и может продолжить падение. Такое мнение экспертов банка Sberbank CIB приводит агентство Bloomberg, передает ТАСС.

По оценкам аналитиков банка, российская валюта может продолжить снижение вплоть до 70-75 рублей за доллар. При этом котировка долларового индекса РТС около 800 пунктов является справедливой, считают в Sberbank CIB.

Накануне индекс РТС упал ниже отметки 800 пунктов впервые с 6 октября вслед за падением рубля из-за резко дешевеющей нефти. Так, курс доллара подскочил 7 декабря на 1,36 рубля до отметки 69,49 рубля - максимума с августа, а курс евро - на 1,31 рубля до 75,37 рубля - максимума с конца сентября.

Снижение рубля происходило вслед за падением нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне 7 декабря обрушилась на 5,6% до 40,6 доллара за баррель, что стало минимумом с февраля 2009 года.

Причиной очередного снижения цен на нефть стало отсутствие внятного решения ОПЕК по квотам по итогам заседания 4 декабря и неизменность риторики, указывающей на стремление ОПЕК сохранить свою долю на рынке.

По итогам 168-го заседания в Вене 4 декабря министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию.

В настоящее время объем добычи нефти членами ОПЕК оценивается в 31-32 млн барр/сутки. Предыдущая квота находилась на уровне 30 млн барр/сутки.