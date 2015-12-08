Киев продлил срок переговоров с кредиторами по бондам 2015 года до 16 декабря

Киев продлил срок проведения переговоров по реструктуризации муниципальных бондов на 250 миллионов долларов со сроком погашения в 2015 году до 16 декабря, поскольку на текущий момент предложение эмитента поддержали 57,07% голосов держателей бумаг.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, размещенном на сайте КГГА.

"Процент голосов держателей муниципальных бондов, согласившихся с условиями реструктуризации, на отчетную дату – 8 декабря – составил 57,07%. В этой связи дата принятия решения по реструктуризации продлена до 16 декабря. Окончательная дата согласования условий реструктуризации, согласно меморандуму с кредиторами, - 22 декабря", - говорится в сообщении Киевской администрации.

При этом кредиторам, которые уже высказали свое мнение по реструктуризации бумаг, не нужно подтверждать свои решения.

Ранее Киев сообщил о том, что предложение по реструктуризации муниципальных бондов на 300 млн долл. со сроком погашения в 2016 году было подано кредиторам и поддержано 99% голосов кредиторов.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2015 года Киевский городской совет принял предварительные основные условия реструктуризации муниципальных бондов на общую сумму 550 млн долл., из которых 300 млн. – с погашением в 2016 году, а 250 млн долл. – с погашением в 2015 году. При этом 6 ноября Киев объявил временный мораторий по любым выплатам в отношении муниципальных бумаг. Долг Киева вошел в общий периметр долговой реструктуризации, которую провело правительство Украины в текущем году.

Условия обмена предполагали списание 25% долговой суммы и обмен бумаг на новые бонды с погашением в 2019-2020 годах по ставке 7,75%. Кроме того, держателям бумаг, подлежащих реструктуризации, предложат деривативы – аналогичные государственным.