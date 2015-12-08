Яресько сегодня представит компромиссный вариант налоговой реформы

Министерство финансов Украины 8 декабря на заседании Национального совета реформ представит компромиссный вариант налоговой реформы, об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Минфина Наталья Яресько.

“Компромисс мы будем предлагать сегодня на Национальном совете реформ”, - сказала она.

По ее словам, компромиссный вариант налоговой реформы эффективно уменьшит налоговое давление на бизнес, уменьшит теневую экономику и расширит налоговую базу.

Яресько также отметила, что компромиссный вариант налоговой реформы фискально сбалансирован с бюджетом.

“Мы нашли компенсаторы для всех этих изменений в бюджете, и поэтому мы можем предлагать эти изменения. Мы прошли цифра за цифрой с Международным валютным фондом, чтобы действительно быть убежденным в том, что остаемся в программе МВФ”, - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним из основных условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. На текущий момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса.

Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает установить единую ставку на ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос – на уровне 20%.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает в рамках проведения налоговой реформы снизить базовую ставку налога на прибыль до 15% с нынешних 18% и снизить налог на доходы физических лиц до 10% с нынешних ставок в 15% и 20% в зависимости от объемов доходов.

Авторы парламентского, либерального варианта налоговой реформы настаивают на принятии Верховной Радой их варианта законопроекта и заявляют об отсутствии компромисса с Министерством финансов по этому вопросу.