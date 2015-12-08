Российский рубль падает вслед за нефтью: обновил многомесячные минимумы

Курс российского рубля против доллара и евро вечером обновлял многомесячные минимумы на фоне падения стоимости барреля сорта Brent ниже психологически значимого уровня 40 долларов за баррель впервые за почти семь лет.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.30 повышался на 0,28 рубля - до 69,78 рубля (поднимался до 69,933 рубля). Курс евро - на 0,58 рубля - до 75,95 рубля (уже превышал 76 рублей), следует из данных Московской биржи, пишет Прайм.

Курс рубля к доллару и евро в течение вторника не демонстрировал единой динамики. Так, после ощутимого снижения в понедельник рубль пытался восстановиться, пользуясь попытками нефти закрепиться выше уровня 41 доллар за баррель сорта Brent.

Однако опасения по поводу перенасыщенности рынка углеводородов сохраняются высокими, что обусловило во второй половине дня провал цены барреля сорта Brent ниже ключевой отметки 40 долларов.

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Это обусловило рост стоимости бивалютной корзины в основном за счет повышения евро, который на форекс корректируется вверх против доллара. В итоге, европейская валюта подскочила выше 76 рублей - до максимумов с середины сентября.

Доллар рос более сдержанно и немного не дотянул до ключевого уровня 70 рублей, выше которого он не находился с конца августа.