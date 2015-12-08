Гривня закрыла межбанк на уровне 23 за доллар

Во вторник, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,85/23,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8440/25,0070 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9132 грн/долл., к этому часу было заключено 646 сделок на сумму 432,61 млн долл.