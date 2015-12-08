Нацбанк значительно укрепил официальную гривню - 22,91 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2291.3187 (8 декабря – 2345.0698)

100 EUR – 2491.8091 (8 декабря – 2534.7859)

10 RUR – 3.3063 (8 декабря – 3.4227)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,85/23,00 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8440/25,0070 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9132 грн/долл., к этому часу было заключено 646 сделок на сумму 432,61 млн долл.