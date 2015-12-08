НБУ на дебютном аукционе продал НДС-облигации на 52 миллиона

Национальный банк Украины в ходе первого аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря продал НДС-облигации на общую сумму 52,3 млн грн, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, в ходе аукциона Нацбанк получил от участников торгов конкурентные заявки на общую сумму 207,4 млн грн. Максимальная доходность полученных заявок составила 23,8%, минимальная доходность – 19,0%. В результате доходность, по которой произошло отсечение заявок, составила 19,25% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины урегулировал порядок купли-продажи долговых ценных бумаг посредством участия в биржевых торгах, нацеленный на более гибкое регулирование денежно-кредитного рынка и ликвидности банков.

Для покупки ценных бумаг участники могут подавать заявки с указанием количества ценных бумаг, которые они готовы безусловно приобрести или продать по указанной ими цене, при этом все представленные заявки должны быть обеспечены соответствующими активами.

Объем продажи облигаций внутреннего государственного займа из портфеля НБУ в октябре составил 0,42 млрд грн, с начала года - 1,52 млрд грн.