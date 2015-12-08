МВФ сможет кредитовать Украину в случае дефолта – СМИ
Это решение позволит Фонду продолжить кредитование в случае дефолта по "долгу Януковича".
Международный валютный фонд намерен пересмотреть свою политику кредитования стран с просроченной суверенной задолженностью.
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Об этом со ссылкой на представителей пресс-службы МВФ Анджелу Гавирию и Джерри Райса сообщает Bloomberg, передает "РБК".
Отмечается, что это решение позволит МВФ продолжить кредитовать Украину даже в случае дефолта по российским облигациям.
По данным агентства Reuters, детали принятого решения сообщат в ближайшие дни.
Как сообщает ТАСС, Россия голосовала против снятия запрета.
Отметим, что такое решение МВФ позволит продолжить кредитование Украины в случае невыплаты ею долга России по еврооблигациям 20 декабря.
Как сообщал УНИАН, ранее РФ предложила выплатить 3 млрд долл. долга по "займу Януковича" по 1 млрд. на протяжении трех следующих лет.