Россия намерена судиться с МВФ из-за решения кредитовать страны в случае дефолта

В России считают, что решение МВФ снять запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью было принято в ущерб РФ.

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Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает "ТАСС".

"Решение об изменении правил выглядит поспешным и предвзятым. Принимается исключительно в ущерб России и в целях легализации возможности Киева не платить по своим долгам", - заявил он.

Силуанов утверждает, что РФ предложила свой вариант реструктуризации долга Украины, поскольку "понимала, что Киев не решает свои долговые проблемы самостоятельно".

"Но нам предложили вести переговоры наряду с коммерческими кредиторами. Это не конструктивный диалог, круг замкнулся. В этих условиях нам не остается другого выбора, кроме как использовать все возможности защиты своих прав как кредитора. Мы готовим документы для обращения в суд", - заявил российский чиновник.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Международный валютный фонд намерен пересмотреть свою политику кредитования стран с просроченной суверенной задолженностью.

Как сообщал УНИАН, в ноябре РФ предложила выплатить долг по "займу Януковича" по 1 млрд. на протяжении трех следующих лет.