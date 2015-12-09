Нацсовет реформ утвердил новые компромиссные ставки налогов - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на члена комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрея Журжия.

Сообщается, что ставка налога на прибыль (классическая модель, а не вариант налогообложения распределенной прибыли, как прописано в депутатском законопроекте) составит 18%, с 2017 года-17%, налог на доходы физлиц-18%, НДС-20%, при этом льготный режим налогообложения лекарственных препаратов будет сохранен на уровне 7%; ЕСВ-20%, а с 2018 года единый соцсбор будет отменен, и ставка НДФЛ увеличится до 20%.

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Как рассказал РБК-Украина член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжий ("Самопомич"), определенным компромиссом стало и то, что Минфин при утверждении проекта изменений в Налоговый кодекс на заседании Кабмина, должен учесть все нормы об администрировании НДС, предложенные в депутатском варианте реформы.

Там, в частности, речь идет об автоматическом возмещении налога для всех плательщиков без применения критериев. Также правительство должно учесть и предложения о демилитаризации налоговой милиции. Президент предложил, что все новые нормы в части администрирования должны вступить в силу с 1 апреля.

В части отмены спецрежима НДС для аграрного сектора также есть определенные уступки со стороны Минфина. Льгота, несмотря на требования МВФ, отменена не будет, но часть НДС-75%- сельхозпроизводители будут перечислять в бюджет. 25% останется в распоряжении бизнеса. Сегодня аграрии аккумулируют на счетах все 100% налога.

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Кроме того, договорились все же изменить систему уплаты единого налога. Группы и требования, предложенные Минфином, могут быть приняты. государство обязуется за свой счет закупить кассовые аппараты, а нормы о применении коэффициента для непрямых методов расчета расходов планируется пересмотреть.

По словам Андрея Журжия, проекты кодекса, а также бюджета на 2016 год уже завтра будут рассмотрены на заседании правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство финансов Украины 8 декабря на заседании Национального совета реформ представит компромиссный вариант налоговой реформы. По словам Натальи Яресько, компромиссный вариант налоговой реформы эффективно уменьшит налоговое давление на бизнес, уменьшит теневую экономику и расширит налоговую базу.