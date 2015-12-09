Новые налоги с 1 января: Нацсовет реформ рекомендовал ускорить реформу

Национальный совет реформ при президенте Украины рекомендовал правительству и парламенту ускорить проведение налоговой реформы, а также принять необходимый пакет решений для изменения налоговых ставок с 1 января 2016 года и поэтапного изменения администрирования налогов с 1 апреля 2016 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента по итогам заседания Нацсовета, завершившегося в понедельник вечером под председательством главы государства.

В частности, как отмечается в сообщении, участники заседания пришли к соглашению, что налог на прибыль предприятий и налог на доходы физлиц вопреки намерениям повышать не будут. «Ключевая позиция в том, что мы не повышаем налогового давления ни на бизнес, ни на гражданина», - цитирует президента Петра Порошенко пресс-служба.

При этом глава государства отметил, что налог на прибыль составит 17% в 2016 году, а в 2017 ставка будет уменьшена на 1%. «На 2018 год мы определяем ориентир, по которому нужно достигнуть максимум 20% нагрузки на фонд зарплаты – примерно 10% НДФЛ и 10% ЕСВ», - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что в мире трудно найти страну, которая бы в условиях войны на своей территории снижала налоги. Однако в Украине это необходимо сделать, уверен глава государства. По его мнению, стране нужна стратегия поэтапного, но радикального и быстрого снижения налоговых ставок, включая ставки единого созвзноса, уже с 1 января 2016 года.

Порошенко признал, что вопросы налогов и бюджета не являются прямой сферой ответственности президента, однако в условиях временного цейтнота и вызовов национальной безопасности он готов выступить модератором дискуссии, развернувшейся между правительством и парламентариями, имеющими разные представления о налоговой реформе.

«Принятие бюджета и изменений налогового законодательства является условием получения финансирования от Международного валютного фонда. А на сегодня финансирование МВФ - это одно из ключевых условий обеспечения финансовой стабильности государства», - отметил президент, предложивший оформить компромисс в один законопроект, который будет подан в парламент.

«Изменения должны стимулировать развитие экономики, а ставки налогов, администрирование и прозрачность должны существенно повлиять на инвестиционный климат, - сказал Порошенко. – Они должны содействовать существенному сокращению нагрузки на бизнес, в том числе для раскрытия серых секторов экономики, где вообще не ведется никакого учета. При этом изменения не должны обернуться потерями бюджета. Но все это можно обеспечить только общей, объединенной работой».

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы. Бюджет на следующий год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12% или по уровню годовой инфляции, курс гривни порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в размере 100 млрд грн.

Кроме того, Минфин предложил налоговую реформу, которая выравнивает ставки по ключевым налогам – на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль и единый социальный взнос – на уровне 20%, и при этом вводит мораторий на изменения налогового законодательства, а также отменяет упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и сужает круг предпринимателей – плательщиков единого налога.

Свой проект налоговой реформы представил парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Вариант реформы от парламентариев был более либеральным, однако оказался менее приемлемым для МВФ.

Международный валютный фонд, пока не назначил дату заседания совета по украинскому вопросу, без которого наша страна не получит очередные транши кредита. По словам главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, предварительно Фонд одобряет правительственный проект, но ждет решений парламента.

Как ожидается, парламент начнет голосование по налоговым изменениям и проекту бюджета на 2016 год 10 декабря.