Яценюк заявил, что готов к полному компромиссу с парламентом по налоговой реформе

Кабинет министров Украины готов к полному компромиссу с Верховной Радой Украины по вопросам налоговых изменений с целью скорейшего завершения налоговой реформы и принятия сбалансированного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Национального совета реформ при президенте Украины.

«Министерство финансов разработало свой проект (налоговой реформы - УНИАН), парламентский комитет имеет свой проект (налоговой реформы), но у нас будет один единственный проект, - сказал Яценюк. – Правительство готово к полному компромиссу с той целью, чтоб иметь эффективную налоговую реформу и сбалансированный бюджет», - цитирует пресс-служба главу правительства.

Он подчеркнул, что у властей Украины есть только один путь – путь единства, движения вперед и ответственности за страну.

«Я уверен, что с таким подходом мы не просто найдем компромисс, мы для страны введем новую налоговую реформу, мы для украинского бизнеса введем дополнительные стимулы создавать рабочие места и платить налоги, - отметил Яценюк. – Бюджет 2016 года будет сбалансированным, и мы сможем обеспечить все расходы как на национальную безопасность и оборону, так и социальные расходы. Мы сможем сбалансировать его таким образом, чтобы этот бюджет отвечал высшим стандартам финансовой стабильности».

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Ранее Национальный совет реформ при президенте Украины рекомендовал правительству и парламенту ускорить проведение налоговой реформы, а также принять необходимый пакет решений для изменения налоговых ставок с 1 января 2016 года и поэтапного изменения администрирования налогов с 1 апреля 2016 года.

Участники заседания пришли к соглашению, что налог на прибыль предприятий и налог на доходы физлиц вопреки намерениям повышать не будут. Налог на прибыль составит 17% в 2016 году, а в 2017 ставка будет уменьшена на 1%. На 2018 год определяется ориентир, по которому нужно достигнуть максимум 20% нагрузки на фонд зарплаты – примерно 10% НДФЛ и 10% ЕСВ.